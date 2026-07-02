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Хари Кейн: На световното трябват герои, този път бях аз

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Хари кейн със семейството си след мача. Снимка: Ройтерс

Капитанът на Англия Хари Кейн се превърна в герой, след като отбеляза два гола за обрата с 2:1 срещу ДР Конго, спасявайки отбора от отпадане на 1/16-финалите на световното първенство.

Въпреки ценния успех, воденият от Томас Тухел тим има сериозни проблеми за решаване преди предстоящия 1/8-финала срещу един от домакините на мондиала Мексико на стадион „Ацтека".

"Цяла седмица говорихме за това как в мачове като този някой трябва да бъде герой. И този път бях аз. Стигнахме до следващия кръг, така че сега трябва да празнуваме", сподели Кейн.

Хари кейн със семейството си след мача. Снимка: Ройтерс

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