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Първа обръщалка за Англия на световно за първи път от 36 години, предния път пак срещу африканци

Едуард Папазян, наш човек на мондиала

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Англия си осигури обрат в мач от вветовно първенство за трети път в историята си и за първи път в редовното време.

Преди това "трите лъва" успяха да обърнат хода на мача във финала на мондиала през 1966 г. срещу Германия и четвъртфинала през 1990 г. срещу Камерун. Интересното е, че мачовете срещу африканските отбори са разделени от точно 36 години - и двата мача се проведоха на 1 юли.

ова беше едва петият път в историята на световните първенства след Втората световна война, в който един отбор надделява в редовното време в плейофния мач след загуба през първото полувреме. Бразилия е постигала такъв обрат два пъти (втория преди няколко дни), Португалия (в невероятна битка със Северна Корея през 1966 г. от 0:3 до 5:3) и Холандия са постигнали по един.

Англичаните, макар и не без затруднения, удължиха победната си серия срещу африкански противници. От десет мача те са спечелили шест и завършиха наравно четири.

Брайън Сипенда е едва четвъртият африканец, който разваля настроението на англичаните английски отбор. През 1990 г. камерунците Еманюел Кунде и Йожен Екеке отбелязаха срещу Питър Шилтън, а през 2018 г. тунизиецът Ферджани Саси се разписа срещу Джордан Пикфорд.

С дубъла си срещу Конго Кейн изпревари Пеле и се изкачи до седмо място в списъка с най-резултатни голмайстори на Световното първенство за всички времена. Жюст Фонтен отбеляза същите 13 гола по негово време, но французинът се нуждаеше от два пъти и половина по-малко мачове (6 срещу 15). Англичанинът е с един гол зад Герд Мюлер и с два зад бразилеца Роналдо, с три повече е Мирослав Клозе.

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