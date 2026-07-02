Нагелсман бил голям темерут, почти не говорил с играчите

Селекционерът на Германия Юлиан Нагелсман и преди световното не бе особено долюбван от медиите. След сгромолясването в 1/16-финалите (отпадане с дузпи срещу Парагвай) критиките и атаките по негов адрес потекоха като вода през отворени шлюзове на язовир.

Естествено, един от първите, който подпука 38-годишния специалист с надменно излъчване, е вестник “Билд”. Изданието пусна материал с обвинителни твърдения за Нагелсман.

Според тях той бил абсолютен темерут, което водило до огромни проблеми в комуникацията с отбора, а и с ръководителите. Това внесло напрежение в лагера в САЩ. Някои от решенията му учудвали дори щаба на Нагелсман.

Например въпреки обсъждането и общото мнение барабар с това на спортния директор Руди Фьолер той не пуснал титуляр представилия се добре в първите 2 мача от групата Дениз Ундав в третия срещу Еквадор, който бе без значение за класирането.

Веднъж пък немските футболисти били шашардисани, когато за поредната тренировка Нагелсман пристигнал със съпругата си Лена, като двамата били на колела.