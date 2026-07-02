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https://www.24chasa.bg/sport/article/23151052 www.24chasa.bg

Нагелсман бил голям темерут, почти не говорил с играчите

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Юлиан Нагелсман си тръгва от националния на Германия. Снимка: Ройтерс

Селекционерът на Германия Юлиан Нагелсман и преди световното не бе особено долюбван от медиите. След сгромолясването в 1/16-финалите (отпадане с дузпи срещу Парагвай) критиките и атаките по негов адрес потекоха като вода през отворени шлюзове на язовир.

Естествено, един от първите, който подпука 38-годишния специалист с надменно излъчване, е вестник “Билд”. Изданието пусна материал с обвинителни твърдения за Нагелсман.

Според тях той бил абсолютен темерут, което водило до огромни проблеми в комуникацията с отбора, а и с ръководителите. Това внесло напрежение в лагера в САЩ. Някои от решенията му учудвали дори щаба на Нагелсман.

Например въпреки обсъждането и общото мнение барабар с това на спортния директор Руди Фьолер той не пуснал титуляр представилия се добре в първите 2 мача от групата Дениз Ундав в третия срещу Еквадор, който бе без значение за класирането.

Веднъж пък немските футболисти били шашардисани, когато за поредната тренировка Нагелсман пристигнал със съпругата си Лена, като двамата били на колела.

Юлиан Нагелсман си тръгва от националния на Германия. Снимка: Ройтерс

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