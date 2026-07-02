Провалът с Парагвай на Германия измести този срещу България от 1994 г. в класация на ФИФА

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Провалът срещу Парагвай в 1816-финалите на световното освен с голям отзвук в самата Германия бе отбелязан и от ФИФА.

Световната централа от 1994 г. има специална своя класация, в която подрежда най-големите сензации на световни първенства спрямо разликата в ранкинга на участниците.

Тази между немците и Парагвай е 31 позиции и отрежда 4-ото място. От него бе изместена друга издънка на Германия - отпадането от България в 1/4-финалите на мондиал 1994. В ранглистата на ФИФА тогава ни деляха 28 места.

№1 в класацията е 1/8-финалът през 2018-а, спечелен от домакина Русия срещу Испания (60 места).

Следва този от мондиал 2002 между Южна Корея и Италия (34 места), а на 3-о място е 1/4-финалът на корейците с Испания пак тогава (32 места).