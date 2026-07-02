Мит съсипва трансфер на мексиканската легенда Очоа

Всичко започва с шега в Деня на невинните – мексиканската версия на 1 април, който е на 28 декември. Традициите на този ден са подобни на първоаприлските: неловки шеги като “имате боя по гърба” и забавни публикации в медиите.

През 2010 г. обработена с фотошоп снимка на легендарния вратар на Мексико Гийермо Очоа с шест пръста е разпространена в социалните мрежи. Всичко тръгва от блог на уебсайта Mexico.worldcupblog.org: там пише, че полидактилията (или наличието на повече пръсти) на Очоа е попречила на трансфера му във “Фулъм”. Директната връзка към публикацията, озаглавена “ФА блокира трансфера на Очоа във Фулъм”, вече не се отваря, но все още е достъпна чрез уеб-архива. Ето пълния текст:

“Мемо Очоа беше близо до подписване на трансфер с “Фулъм”, оставаше само да подпише документите, но в последния момент Футболната асоциация блокира сделката. Всичко това се дължи на специалната ръкавица, която Очоа носи на дясната си ръка.

Очоа има полидактилия, или допълнителен пръст. Малко известен факт, който се превърна в проблем, когато премина в лондонския клуб. Очоа има шест пръста на дясната си ръка и поради това играе със специална ръкавица от Nike. “Фулъм” беше задължен да регистрира това състояние във Футболната асоциация, която обяви, че използването на такива ръкавици е незаконно, защото допълнителният им размер дава на Очоа предимство пред противниците.

Той би могъл да играе във Висшата лига

само ако събере два пръста заедно

и носи обикновена ръкавица. Очоа каза, че това му е било много трудно в миналото, ограничавайки способността му да рита топката от ръка, тъй като е десничар.

Тази доста странна пречка пред преминаването му във “Фулъм” обаче може да се окаже благословия, тъй като други европейски лиги нямат толкова строги ограничения за екипировката на вратарите. Например преминаването на Очоа в Испания все още е възможно. “Атлетико”, “Севиля” и “Ла Коруня” проявяват интерес към него.”

Историята изглежда убедителна: повечето читатели не са наясно как правилата на футбола третират човек с полидактилия. И със сигурност дали вратарят би носил специални ръкавици?

Измислицата беше толкова подплатена технически, че мнозина я приеха за вътрешна информация, въпреки че не беше вярна.

Авторът дори измисля несъществуващо правило на Футболната асоциация, забраняващо ръкавици с шест пръста.

В същия ден мексиканската публикация беше публикувана отново от фенблога “Приятели на “Фулъм”. Коментарите включваха съмнения относно достоверността, както и въпроси като: “Това не нарушава ли законите за правата на хората с увреждания?”

Нов кръг на популярност на мемето с шестте пръста настъпва след шедьовъра на Очоа срещу Бразилия на световното първенство през 2014 г. Осемте му спасявания донесоха на Мексико равенство с домакините на турнира.

Яхнали вълната от засилен интерес към вратаря, медиите и социалните мрежи съживиха стария слух. Те публикуваха не само фотошопирани изображения на шест пръста, но и снимки на Очоа, облечен като Исус.

Дори редактираха страницата му в Уикипедия, добавяйки надписа “Мексиканският Исус”.

Дори фактът, че Очоа многократно

махаше към трибуните с голата си дясна ръка,

не промени нищо.

Историята за шестте пръста на Очоа внезапно се върна към живот в началото на май благодарение на участието на бившия защитник на националния отбор на Мексико Пол Агилар в предаването La Ultima Palabra.

“Можеше да отиде в “Пари Сен Жермен”, но всичко се разпадна заради ръкавицата с шест пръста”, каза Агилар. “Вероятно сте я виждали: снимката му с допълнителен пръст.”

Веднага след излъчването обаче се появиха разяснения: Агилар беше объркал клуба и говореше за “Олимпиакос”, а не за “Пари Сен Жермен”, където трансферът на Очоа се провали поради положителен допинг тест.

Очоа косвено потвърди тази история. “В Гърция циркулираха много слухове, когато бях близо до това да се присъединя към “Олимпиакос” - каза вратарят. - 28 декември е мексиканският еквивалент на Първи април. На този ден журналистите се забавляват, измисляйки истории. Една от тях беше за това, че имам шест пръста на едната си ръка.

В Мексико всички се смееха, но в Гърция го приемаха сериозно. Така се роди легендата.”

Постепенно митът придобива собствен живот. Докато през 2010 г. беше еднократна шега, няколко години по-късно мнозина бяха убедени, че именно неговият “шести пръст” е попречил на Очоа да се присъедини към голям европейски клуб.

Гийермо, разбира се, го отрича

“Имах само един проблем: паспорта ми”, казва той в интервю за Corriere della Sera преди шест години. И добавя: “Преди три години бях играч извън ЕС (Очоа получи испанско гражданство около 2020 г.), а водещите клубове рядко подписваха с вратари извън ЕС. Те предпочитаха да оставят това място за нападател, въпреки че винаги са се интересували от мен.”

А след това Очоа дори се появи във видеоклип, където брои пръстите си. Това най-накрая убеди всички: той има по пет пръста на всяка ръка.

Въпреки това историята с мемето продължава. След мача на Мексико срещу Чехия публикация в инстаграм на австралийския сайт за маратонки House of Heat твърди, че Nike е пуснала ръкавица с шести пръст в чест на шестото световно първенство на Очоа.