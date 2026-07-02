Сравняват откритието на Мароко Сайбари с Руни

В осминафиналите на световното Нидерландия се опита да спре най-добрия играч в местната лига. Роден в Испания, той започва кариерата си в Белгия, след което се мести в ПСВ, където през последните два сезона блести в Ередивизи, а в момента и по терените на Америка. Запознайте се с Исмаел Сайбари, новата звезда на мароканския национален отбор. И според изтъкнатия футболен инсайдер Фабрицио Романо - бъдещ играч на “Байерн” (Мюнхен).

Германският клуб е свършил чудесна работа, за да изпревари конкуренцията. Романо твърди, че баварците и ПСВ са се споразумели за трансфера на Сайбари още преди началото на световното. Сумата е много значителна – 55 милиона евро. Ако обаче от “Байерн” бяха дошли за нападателя по време на или след мондиала, няма съмнение, че

щеше да им се наложи да платят значително повече

В трите мача от груповата фаза мароканският нападател отбеляза три гола. По един във всеки – срещу Бразилия, Шотландия и Хаити. Всеки от тях беше минишедьовър!

Срещу пентакампионите Сайбари се озова сам срещу вратаря Алисон и елегантно повдигна топката над него. Срещу Шотландия той намери перфектна пролука, избегна засадата, получи топката на границата на наказателното поле и я прати в горния ъгъл с всички сили. Брахим Диас асистира на Сайбари и двата пъти, те са много добри приятели. А в мача срещу Хаити, който неочаквано се оказа труден за Мароко (4:2), Исмаел получи пас от Ашраф Хакими на фланга и изстреля топката ниско в ъгъла. Вратарят нямаше шанс. Сайбари е универсален атакуващ играч. Той може да се подвизава като номер девет във формация самотен нападател или като част от нападателно дуо. Ако е необходимо, може да играе и по-дълбоко – като номер 10 или дори номер 10/8. Той имаше този опит в ПСВ. Исмаел също обича да се движи на широк фронт. Много е гъвкав и пъргав. И най-важното е, че е готов да застраши вратата от почти всяка позиция.

В последното издание на Ередивизи Сайбари отбеляза 15 гола и даде осем асистенции в 27 мача, печелейки наградата за най-добър играч и помагайки на ПСВ да спечели третата си поредна титла. Той имаше и отличен сезон 2024/2025: 11 гола и единадесет паса в 29 мача от първенството. Сайбари вече взе и сериозни скалпове в Шампионската лига: той отбеляза срещу “Ливърпул”, “Ювентус”, “Наполи” и “Байерн” - клуба, към който се очаква да се присъедини след световното. Между другото, Сайбари

можеше да играе за белгийския

национален отбор на световното първенство точно сега. През 2022 г. Роберто Мартинес, който по това време беше треньор на белгийците, се свърза с Исмаел и го покани да се присъедини към неговия отбор. Играчът обаче отговори, че вече е избрал националния отбор на родината си Мароко. Въпреки че по това време не е бил повикан в основния отбор, играейки само при младежите.

Сега Сайбари има 33 мача и 12 гола зад гърба си за националния отбор на Мароко. В момента той вършее из световното, а преди това е играл в две Купи на африканските нации. Включително изданието през 2025-2026 г., когато избухна огромен скандал на финала между Мароко и Сенегал. Сайбари не вкара гол в този мач, но направи впечатление по друг начин.

Вали дъжд и вратарят на Сенегал Едуар Менди се нуждае от кърпа, за да избърше ръкавиците си. Представител на сенегалския отбор, който стои извън терена, се кани да му подаде кърпата, но Сайбари, който вече е сменен, внезапно застава на пътя му и просто му пречи да стигне до Менди.

В крайна сметка кърпата най-накрая отива до вратаря. Но за да направи това, сенегалецът трябва да отмести Сайбари с тялото си, да тича около него и да изскочи на терена.

Този инцидент далеч не беше най-скандалният на финала. Със сигурност обаче не се отразява добре на Сайбари. Конфедерацията на африканския футбол (КАФ) наказва Исмаел за три мача и го глобява със 100 000 долара за неспортсменско поведение.

След финала Сайбари отива в хотела, където сенегалският отбор е отседнал, и лично се извинява на Менди. Това е частно посещение и не е обявено никъде. Въпреки това видеоклипове на разговора на Сайбари с Менди все пак се появяват онлайн, някой тайно заснема играчите. Вероятно без тези кадри широката общественост нямаше да научи за посещението на Сайбари при сенегалския вратар. Въпреки че Исмаел очевидно не е имал намерение да го прави публично достояние, тъй като самият той не е говорил за това.

На тази купа на африканските нации Сайбари вкара само веднъж - срещу Камерун на четвъртфиналите. Сега на световното вече има три гола на сметката си. Той се превърна в един от двамата най-резултатни играчи в историята на Мароко на световни първенства редом с Юсеф Ен Несири. Той също така отбеляза най-бързия марокански гол в историята на световните първенства срещу Шотландия. Топката премина голлинията още във втората минута.

Сайбари има фантастичен удар и е готов да го демонстрира във всеки един момент. В този смисъл стилът на игра на Исмаел напомня на този на Уейн Руни през ранните му сезони в “Манчестър Юнайтед”, когато все още носеше номер 8. Това беше чист футболен тестостерон: Руни можеше да се появи на всяка атакуваща позиция и да отправи топката към вратата толкова силно, че вратарят нямаше друг избор, освен да я извади от мрежата с тъжна физиономия.

През годините Уейн се превърна в по-внимателен и универсален играч, като се насочи повече към игра като плеймейкър, а понякога дори и в онова, което италианците наричат реджиста. Може би

Сайбари ще претърпи подобна трансформация

с течение на времето. Но засега Исмаел със способността си да преодолява вратаря от всяка позиция и от всякакво разстояние напомня на един млад Руни. Те са различни по телосложение (англичанинът е по-нисък и по-набит), но сходни по начин на игра.

Атакуващите играчи, които изгряват в Ередивизи, невинаги се представят на едно и също ниво в по-силните лиги. В това отношение ще бъде много интересно да се наблюдава Сайбари в “Байерн”. От една страна, той се присъединява към доминиращ отбор, който вкарва много голове. Миналия сезон “Байерн” на Венсан Компани допусна 122 гола в 34 мача от Бундеслигата! Това е рекорд за всички времена. През 21-и век никой отбор от петте топлиги не е отбелязвал толкова много голове в националната си лига.

Когато играеш за такъв отбор, определен брой голове са ти гарантирани, един вид абсолютен минимум. От друга страна, в “Байерн” има много сериозна конкуренция в атака. Хари Кейн е единствената опция на позицията централен нападател. Луис Диас и Майкъл Олисе също са на разположение по фланговете. Последният е обект на слухове за връзка с “Реал” (Мадрид). “Байерн” обаче ясно заяви, че няма намерение да се разделя с французина. Но ако все пак се случи, това вероятно е позицията, където Сайбари има най-голям шанс да попадне в титулярния състав. Джамал Мусиала имаше много тежък сезон поради здравословни проблеми. Той не впечатли и на световното първенство. Трудно ще му е да намери формата си. Има и Серж Гнабри, но той също е измъчван от контузии през последните сезони. Има и 18-годишния вундеркинд Ленарт Карл. Той е невероятно талантлив. Но дали може да бъде постоянен, е въпрос. Само времето ще покаже. Карл може да играе не само като нападател, но и отдясно. Така че на теория те са съвместими със Сайбари.

“Байерн” е много внимателен с разходите си, особено с големите. 55 милиона евро е значителна сума. Ако от Мюнхен плащат такива пари за Сайбари, това означава, че са наясно как да го използват.

Универсалността на мароканеца е много полезна

тук. Той може да играе като номер 10 или като нападател. Може да замести и Кейн, ако е необходимо.

Но това ще бъде следващия сезон. Исмаел в момента е с националния отбор и непосредствената цел за него беше мароканският национален отбор да победи Нидерландия. Най-добрият играч в нидерландското първенство срещу националния отбор. История! Не беше лесно, на Сайбари сложи точката, като вкара безкомпромисно последната дузпа и хвърли Мароко в екстаз. Но това не е всичко - идва осминафинал срещу един от домакините на световното - Канада, етап, който Мароко е преодолявал вече в Катар. И Исмаел продължава да мечтае…