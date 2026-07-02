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От ДР Конго шокиращо съобщиха на треньора си, че баща му е починал на пресконференцията след 1:2 от Англия

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Себастиен Дезабър Снимка: Ройтерс

От Демократична република Конго по време на пресконференция след загубата 1:2 от Англия в 1/16-финалите на световното първенство шокиращо съобщиха на селекционера си Себастиен Дезабър, че баща му е починал.

„Бихме искали да ви информираме, че треньорът загуби баща си. Нашите съболезнования", каза пресаташето на отбора в края на пресконференцията.

Дезабър, който седеше до него, го погледна невярващо, след което му благодари кратко и си тръгна. Допълнителни подробности не бяха разкрити.

Френският специалист явно обаче не знаеше за трагичната новина.

Себастиен Дезабър Снимка: Ройтерс

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