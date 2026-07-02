Ограничават движението в Пещера заради колоездачното състезание L'Etape Bulgaria by Tour de France

Пещера ще въведе временна организация на движението на 4 и 5 юли заради четвъртото международно масово колоездачно състезание L'Etape Bulgaria by Tour de France, съобщиха от общинската администрация.

На 4 юли от 16 до около 17 ч, ще се състоят семейното каране и масовото колоездене. Движението ще бъде временно ограничено по ул. „Георги Кьосеиванов", кръговото кръстовище при Гигантските обувки, ул. „Михаил Такев", ул. „Хан Пресиян", през Промишлената зона, района на магазин „Лидл", кръговото кръстовище при завод „Биовет", ул. „Васил Петлешков" и ул. „Йордан Ковачев", след което маршрутът се връща към финала. Семейното каране не е със състезателен характер и ще бъде водено от пилотен автомобил.

По-късно същия ден, от 18 до около 19,30 ч, районът на площад „България" пред сградата на Община Пещера ще бъде временно затворен за движение заради детско колоездачно състезание.

На 5 юли движението ще бъде ограничено от 8 до 14 ч за основното състезание. Между 8 и 9 ч колоездачите ще преминат по шесткилометровия маршрут в града, включващ ул. „Георги Кьосеиванов", кръговото кръстовище при Гигантските обувки, ул. „Михаил Такев", ул. „Хан Пресиян", Промишлената зона, района на магазин „Лидл", кръговото кръстовище при завод „Биовет", ул. „Васил Петлешков" и ул. „Йордан Ковачев". След това състезателите ще продължат по ул. „Свети Константин" към курорта Свети Константин, язовир Батак, град Батак и обратно към Пещера.

След напускането на състезателите от градската част, движението в Пещера постепенно ще бъде възстановено. Ограничение ще остане само по участъка на ул. „Михаил Такев" – от входа на града откъм Батак до кръговото кръстовище при Гигантските обувки, откъдето по-късно ще преминават финалистите и участниците във втората обиколка на дългата дистанция.

От временните ограничения са освободени автомобилите на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението", Районното управление на МВР – Пещера, Центъра за спешна медицинска помощ и охранителните фирми.

От Община Пещера призовават жителите и гостите на града да планират предварително своите пътувания и да спазват временната организация на движението.