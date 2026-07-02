15 екипажа ще спорят за победата в рали „Пампорово“ този уикенд

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Рали „Пампорово" се завръща на 4 и 5 юли с нов маршрут, повече динамика и сериозно предизвикателство за пилотите.

След принудителната пауза и проблемите със свлачища трасето е изцяло преработено. Организаторите залагат на комбинация от нови и утвърдени етапи.

Надпреварата ще бъде втори кръг от Националния рали шампионат и ще събере най-добрите български екипажи. Общата дължина на специалните етапи е 80,47 км, разпределени в осем скоростни отсечки.

Голямата новост е етапът „Смолян", който ще бъде най-дългият в съботната програма. В комбинация с класическия „Рожен" той ще постави основите на класирането.

Стартът ще бъде даден в Чепеларе, а Пампорово ще бъде сърцето на състезанието.

Общо 15 екипажа са подали заявки за участие. Стартовият списък събира едни от най-бързите български пилоти, както и международно участие от Гърция, което обещава оспорвани битки във всички класове.

Начело на стартовия списък, със стартов номер 1, ще застанат победителите от първия кръг — Мартин Сурилов и Ханко Юриев (Citroen C3 Rally2). След успеха си в откриващото състезание те пристигат в Пампорово като фаворити и ще се стремят да затвърдят лидерската си позиция в шампионата.

С три автомобила Rally2, четири екипажа в RC5, четири в RC4N и международно участие вторият кръг на шампионата обещава зрелищно състезание още от първите специални етапи. Организаторите очакват интересни битки както за победата в генералното класиране, така и във всеки отделен клас.