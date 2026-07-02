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Легенда на "Локо" (Сф) се бори за живота си след инсулт

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Нако Дойчев Снимка: "Локо" (Сф)

Легендарният халф на "Локо" (Сф) Нако Дойчев, който на 9 юни навърши 66 г., е получил инсулт, съобщават от "Надежда"

"Локомотивци,

легендата Нако Дойчев е получил масивен инсулт и в момента се бори за живота си. Всички в клуба се молим бате Нако да спечели и тази битка", написаха от "железничарския" клуб.

За него Дойчев игра от 1979 до 1987 г. и от 1989 до 1992 г.  има 235 мача с 36 гола. С "Локо" (Сф) е бронзов медалист през 1979 и носител на купата на страната през 1982 г. За столичани има и 8 мача и 1 гол в евротурнирите.

На 12 декември 1979 г. класира "червено-черните" на четвъртфинал за купата на УЕФА, отбелязвайки гола за 1:2 в 72 мин. срещу "Динамо" (Киев) на неговия стадион след подаване на друга легенда - Атанас Михайлов-Начко, а в първия мач „железничарите" побеждават с 1:0.

Дойчев е играл още за "Локо" (ГО) и в Кипър.

Нако Дойчев Снимка: "Локо" (Сф)
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