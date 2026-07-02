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https://www.24chasa.bg/sport/article/23153276 www.24chasa.bg

Българин в екипа на Джокович за "Уимбълдън"

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Българският треньор по развитие на върхови постижения Константин Стоянов влезе в екипа на тенис легендата Новак Джокович за турнира „Уимбълдън".

Стоянов, който живее в Монако, вече изгледа първите 2 мача на сърбина. Неговата роля е да помогне на Джокович с лидерски умения и вземане на решения под напрежение в гонитбата на рекордната 25-а титла от "Големият шлем" (сърбинът и австралийката Маргарет Корт имат по 24).

Работата на Стоянов е фокусирана върху развитието на високи постижения на отделни лица и екипи, като предоставя практически знания от бизнеса, лидерството и вземането на решения под напрежение.

Той притежава и инвестиционна компания.

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