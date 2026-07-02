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https://www.24chasa.bg/sport/article/23153399 www.24chasa.bg

"Тотнъм" с нов рекорден трансфер

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Сандро Тонали

„Тотнъм" ще плати на „Нюкасъл" рекордната за клуба сума от 92,5 милиона лири (плюс 7,5 милиона в бонуси) за италианския халф Сандро Тонали, съобщават в Англия. 26-годишният футболист ще получава над 275 хиляди долара на седмица, като основната причина за трансфера е възможността да работи със своя сънародник и мениджър на лондончани Роберто Де Дзерби.

Това е втори рекорден трансфер за „шпорите" в рамките на два дни, след като вчера привлекоха Матеуш Фернандеш от „Уест Хем" за 85 милиона лири.

Мащабната селекция идва след разочароващ сезон, в който „Тотнъм" завърши на 17-о място във Висшата лига.

Сандро Тонали

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