ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пострадалият в Ахелой младеж остава в Бургас, не м...

Времето София 25° / 25°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23153462 www.24chasa.bg

Оливер Кан разкри горчивата истина за Германия

1292
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Снимка: Ройтерс

Легендарният вратар Оливер Кан коментира отпадането на Германия в 1/16-финалите на световното след загуба от Парагвай с дузпи (1:1 в редовното време, 2:3 при 11-метровите удари).

„Когато се стигна до изпълнението на дузпи, се видя как Йосуа Кимих търсеше играчи, които да бият. За мен това беше най-показателният момент. В такива ситуации един топ отбор не търси доброволци. Той има футболисти, които сами искат топката.

Германия няма проблем с талантите. В този отбор има изключителни играчи. Това, което им липсва, е увереност в себе си, за да поемат отговорност в най-решаващия момент. Тези, които не го правят, вероятно се застраховат от провал. Но в същото време изпускат шанса да влязат в историята.

Дискусията за следващия селекционер на националния отбор пропуска същината на проблема. Трима треньори се провалиха на световни - Йоахим Льов, Ханзи Флик и Юлиан Нагелсман.

Три различни стила на игра. Три различни стила на ръководство. А резултатът е един и същ. Ако трима треньори с различни подходи се провалят на една и съща фаза, причината се корени по-дълбоко", заяви Кан.

Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Мондиал 2026

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание