Звезда на Сенегал напусна националния след скандал с треньора

Няколко часа след драматичното отпадане от световното от Белгия в 1/16-финалите една от звездите на Сенегал - Пап Гей, обяви, че напуска националния отбор. Причината е скандал с треньора Пап Тиау.

„Ще се върна отново, за да кажа няколко думи за отпадането, но още днес обявявам, че докато този треньорски щаб е на поста си, ще си взема почивка от националния отбор", отсече халфът.

Той беше на терена във всичките четири мача на Сенегал на световното, като отбеляза два гола. Така и не записа обаче пълни 90 минути. При горчивото отпадане след продължения срещу белгийците треньорът му Пап Тиау го извади от игра в 66-ата минута.

Решение, с което Гей очевидно не беше съвсем съгласен, както загатна и в интервю след мача: „Бях в добра физическа форма, но в крайна сметка треньорът взема решенията. Ние ги уважаваме."

Сега той се сбогува с националния отбор. При евентуална треньорска смяна обаче футболистът оставя вратичката отворена за завръщане.

Офанзивният полузащитник в момента има договор с испанския "Виляреал" и с пазарна стойност от 40 милиона евро е един от най-скъпите играчи в състава на африканците.