БФС честити половинвековния юбилей на президента Георги Иванов

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Днес своя 50-годишен юбилей празнува президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов! Екипът на Българския футболен съюз честити юбилея на г-н Георги Иванов и му пожелава здраве, щастие и много професионални успехи!

Така от централата поздравиха шефа си за половинвековния юбилей, като добавиха и негова визитка:

"Той е роден на 2 юли 1976 г. в Пловдив. В активната си спортна кариера играе за отборите на "Локомотив" (Пловдив), "Левски", "Рен" (Франция), "Самсун" (Турция), "Газиантеп" (Турция) и "Риека" (Хърватия).

Избран е за футболист номер едно на България през 2000 и 2001 г. С екипа на "Левски" изиграва общо 239 мача, отбелязвайки 135 гола във всички турнири, като е с основна заслуга за шампионските титли на "сините", завоювани през 2000, 2001, 2002, 2006, 2007 и 2009 г.

Носител на купата на България за 1998, 2000, 2002 и 2007 г. Голмайстор на българското първенство за сезон 2000/2001 г.

За националния отбор има 34 мача и 4 гола.

Притежател на най-високата степен треньорски лиценз - UEFA Pro. Треньорската си кариера започва в "Левски" през 2010 г., след което е бил начело на "Локомотив" (Пловдив) и "Черно море".

През 2009 година е назначен за спортен директор на "Левски". От 2019 до 2021 г. е спортно-технически директор на "Локомотив" (Пловдив). През 2022 г. става технически директор на БФС.

На 15 март 2024 г. е избран за президент на Българския футболен съюз.

През юли 2025 г. е избран за зам.-председател на Футболната комисия на УЕФА, а от октомври 2025 г. е член и на Комисията за техническо развитие на ФИФА."