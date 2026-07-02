Никола Цолов на тест с автомобил от Формула 1 тази есен

Никола Цолов ще има възможност да кара автомобил от Формула 1 тази есен. Това каза шефът на тима на "Рейсинг Булс" Петер Байер, цитиран от Everything Formula.

Българския лъв кара за отбора на "Кампос Рейсинг" във Формула 2 и е част от академията за млади пилоти на "Ред Бул". През този сезон той вече записа четири победи в шест състезателни уикенда и заема второ място в генералното класиране. Силното му представяне повдигна темата той кога ще получи шанс да достигне и до най-високия възможен клас - Формула 1, на което Байер даде обяснение:

"Никола трябва да проведе TPC тестове, за да получи необходимия лиценз за участие в свободни тренировки във Формула 1. Той все още няма изминати нужните километри, така че тази есен това ще се случи", каза шефът на "Рейсинг Булс".

Въпросният TPC тест представлява управление на по-стари болиди от поне три предходни сезона. Преминаването на въпросната програма дава право на пилота да се включи в тренировките във Формула 1, но за тази цел са необходими и точки за суперлиценз, каквито Цолов може да събере, ако завърши сред първите петима в крайното класиране на Формула 2.