Пъбове искат разрешение да работят до късно, за да могат клиентите им да гледат Световното

Пъбовете (съкращение от Public House, вид питейно заведение, в което се продават алкохолни напитки - б.р.) в цяла Англия се борят да получат разрешения за удължено работно време, за да могат футболните фенове да гледат мача от Световното първенство в неделя вечер.

Мачът на „Трите лъва" от осминафиналите срещу Мексико ще започне в 01:00 часа в понеделник по британско време, като има вероятност да приключи в 04:00 часа, ако премине в продължения и дузпи.

Заведенията вече се възползваха от облекченията в законите за лицензиране, въведени от министерството на вътрешните работи за елиминационните мачове на Англия, за да могат да продължат да обслужват клиентите си извън обичайното работно време.

Промяната означава, че те могат да останат отворени до 1 ч. сутринта (местно време) за елиминационни мачове, чието начало е между 17 ч. и 21 ч. - включително мачът от снощи срещу Демократична република Конго, който започна в 17 ч., и до 2 ч. сутринта за мачове, чието начало е между 21 ч. и 22 ч.

Но не са предвидени разпоредби за мачове, започващи в 1:00 ч. сутринта, което означава, че отделните заведения трябва да подадат заявление до местния си съвет за лиценз за временно събитие, съобщава "Дейли мейл".

Длъжностните лица имат правомощията да забранят на заведенията да работят толкова късно и могат да предотвратят спорове в някои райони, където местните жители не желаят шума и суматохата от цяла нощ парти.

Въпреки това, министърът на общините Стив Рийд е изпратил писмо до местните съвети, в което ги призовава да издадат разрешителни, за да позволят на английските фенове да напълнят заведенията из цялата страна.

Решението обаче остава по преценка на местните съвети, въпреки натиска, който правителството оказва.

Заради това някои пъбове рискуват да загубят хиляди лири, ако местните съвети откажат да издадат разрешителни за работа до много късно.

Затова нощните клубове може да се окажат добър вариант за тези, които искат да гледат мача, тъй като много от тях имат разрешителни да останат отворени и да сервират алкохол до 5 сутринта.