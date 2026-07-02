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Белгия с рекорд за най-късен гол на световни - в 124:44 мин

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Юри Тилеманс изпълнява дузпата. Снимка: Ройтерс

Белгия подобри рекорда за най-късно отбелязан гол в историята на мондиалите.

Юри Тилеманс вкара от дузпа в 124-ата минута и 44-ата секунда (124:44) на 1/16-финала от световното срещу Сенегал, за да оформи обрата от 0:2 и класирането за топ 16 на европейския тим след продължения.

Срещата се проведе в Сиатъл.

Досега рекордьор за най-късно попадение бе италианецът Алесандро дел Пиеро.

Той вкара на домакина Германия в 121-ата минута в полуфинала на световното преди 20 г. за крайното 2:0 в Дортмунд.

"Адзурите" ликуваха тогава със световната титла

Юри Тилеманс изпълнява дузпата. Снимка: Ройтерс

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