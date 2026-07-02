Треньорът на Англия: Родителите, напишете извинение за училище и оставете децата да гледат футбол

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Родителите, напишете извинение за училище и оставете децата да гледат футбол.

С този призив се обърна треньорът на Англия Томас Тухел към всички британци преди 1/8-финала на родината на футбола с Мексико от световното първенство.

Двубоят на митичния "Ацтека" е в 1 часа след полунощ английско време в понеделник.

"Има толкова много време да се ходи на училище, но световното първенство е на всеки четири години. Нека гледат. След четири дни ще има голям, голям мач и се нуждаем от подкрепата на всички, и особено на децата", добави Тухел.

Англия се класира за 1/8-финалите след обрат над ДР Конго - 2:1. И двата гола за родината на футбола отбеляза звездата им Хари Кейн. Така нападателят вече има 5 попадения от началото на мондиала в САЩ, Мексико и Канада.

Иначе за едва втори път в историята си на световни Англия обръща съперника. Първият преди този над ДР Конго бе преди 60 г. - през 1966 г., когато британците печелят единствената си титла от мондиал до момента.