Бивш ас на САЩ: Ако Балогун се казваше Меси, нямаше да бъде изгонен!

Бившият защитник на националния отбор на САЩ Алекси Лалас разкритикува изгонването на Фоларин Балогун в мача от 1/16-финалите на световното срещу Босна и Херцеговина, спечелен от янките с 2:0.

Нападателят на домакините получи директен червен картон заради настъпване на глезена на Тарик Мухаремович. Главният съдия Рафаел Клаус получи сигнал от асистентите на ВАР и прегледа ситуацията на монитора.

„Това не е червен картон. Разбирам, че в конкретния момент ситуацията изглеждаше зле, както и че на повторението изглеждаше зле. Но ти трябва да усещаш, да разбираш какво се случва на терена.

Мисля, че това беше скапано решение, беше скапан червен картон. Но това, което ми хареса, беше реакцията на националния отбор на САЩ. Те победиха по различен начин, но въпреки това съм много щастлив. Трябва да се отдаде дължимото на тези десет момчета и на смените, които Почетино направи.

Ужасно много съжалявам за Балогун. Може да се протестира, може да се подаде жалба или нещо подобно, макар че според мен това няма да доведе до нищо. Но трябва да си кажем честно: ако фамилията му беше Меси, той щеше да остане на терена, както вече видяхме по-рано на този турнир (аржентинският гений настъпи с бутоните алжирец по прасеца). И щеше да може да играе в Сиатъл в понеделник", каза Лалас.