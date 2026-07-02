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Лиа Каратанчева на 1/4-финал в Амстелвеен

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Лиа Каратанчева Снимка: instagram.com/lia_karatancheva/

Лиа Каратанчева се класира за 1/4-финалите на сингъл на турнир по тенис на клей в Амстелвеен (Нидерландия) с награден фонд 30 хиляди долара.

22-годишната състезателка поведе с 6:0, 1:0, след което съперничката ѝ Нели Валберг (Швеция) се отказа да продължи мача поради контузия.

Във втория кръг Каратанчева елиминира поставената под номер 9 Витория Паганети (Италия) с 6:1, 7:5.

В спор за място на 1/2-финалите тя ще играе с победителката от двубоя между номер 4 Брит Дю Пре (Нидерландия) и Мария Сара Попа (Румъния).

Лиа Каратанчева Снимка: instagram.com/lia_karatancheva/

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