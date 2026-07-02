Швайнщайгер за Германия: Абсолютната истина е, че сме посредствени!

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Бившият ас на националния отбор на Германия Бастиан Швайнщайгер коментира отпадането на бундестима от световното първенство.

Отборът на Юлиан Нагелсман отстъпи пред селекцията на Парагвай на 1/16-финалите (1:1, 3:4 след дузпи) и приключи участието си в турнира.

„В момента нямам големи надежди за подобрение в близко бъдеще. Ние сме посредствени. Това е истината, абсолютната истина. Щом играем по този начин, значи сме посредствени.

Трябва да се пренастроим и да направим промени, а това изисква много сили и енергия.

Германският футболен съюз трябва да си зададе следните въпроси - ще успее ли Юлиан Нагелсман да се справи с това, или трябва да бъде някой нов? Може ли Юлиан Нагелсман отново да ни вдъхне усещане за оптимизъм?

Той със сигурност допусна грешки, особено в комуникацията. Имах честта да работя с опитни треньори, които се справяха с подобни ситуации с много по-голямо хладнокръвие и увереност", заяви Швайнщайгер.