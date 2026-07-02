Швайнщайгер за Германия: Абсолютната истина е, че сме посредствени!

Бившият ас на националния отбор на Германия Бастиан Швайнщайгер коментира отпадането на бундестима от световното първенство.
Отборът на Юлиан Нагелсман отстъпи пред селекцията на Парагвай на 1/16-финалите (1:1, 3:4 след дузпи) и приключи участието си в турнира.
„В момента нямам големи надежди за подобрение в близко бъдеще. Ние сме посредствени. Това е истината, абсолютната истина. Щом играем по този начин, значи сме посредствени.
Трябва да се пренастроим и да направим промени, а това изисква много сили и енергия.
Германският футболен съюз трябва да си зададе следните въпроси - ще успее ли Юлиан Нагелсман да се справи с това, или трябва да бъде някой нов? Може ли Юлиан Нагелсман отново да ни вдъхне усещане за оптимизъм?
Той със сигурност допусна грешки, особено в комуникацията. Имах честта да работя с опитни треньори, които се справяха с подобни ситуации с много по-голямо хладнокръвие и увереност", заяви Швайнщайгер.