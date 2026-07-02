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https://www.24chasa.bg/sport/article/23155392 www.24chasa.bg

Смениха ръководството на "Национална спортна база"

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Спортният министър Енчо Керязов СНИМКА: Министерство на младежта и спорта

Спортният министър Енчо Керязов е сменил дългогодишният шеф на "Национална спортна база" Пламен Манолов и 4/5 от управителния съвет на дружеството. Единственият който остава е президентът на спортната гимнастика Красимир Дунев, който пък в края на миналия месец замени избрания за депутат от ПБ олимпийски медалист и легенда в същия спорт Йордан Йовчев.

Новият шеф е Антон Василев Антонов, който е работил в министерството на регионалното развитие. Той е в управителния съвет на "Дигитално здраве-Сливница".

В управата на фирмата влизат още Августина Веселинова Кайкова, собственик на "Лаборатория за генетичен анализ и консултации" ЕООД, регистрирана в Пловдив, Велислав Рангелов Йонев, който има дялове в три софийски дружества - "Йона строй" ЕООД, "ВБТ Инвест" ООД и "ВеМ Инвест" ООД, Мартин Владимиров Симеонов, който има три фирми в Плевен - "Рестерра Инвестмънт" ЕООД, "Консултия Инк." ЕООД и "Нокта Груп" ЕООД, и Цветостин Огнянов Цветков, чиито бизнес е в Берковица - "Намасте 2507" ЕООД и "Жар2204" ЕООД.

Те влизат на местата на Велислав Йонев, Филип Шавов и Стоян Ташев.

Изцяло подновено е и ръководството на второто най-голямо търговско дружество под шапката на ММС - "Академика 2011" ЕАД. В него промените са вписани в Търговския регистър още на 21 май 2026 г., само две седмици след встъпването в длъжност на новото правителство.

Тогава са сменени и тримата членове на съвета на директорите - назначени са Светослав Русинов (изп. директор), Иван Терзийски (член) и Траян Танев (член), на местата съответно на Панайотка Панайотова, Ивайло Енчев и Филип Лазаров. Последните трима се задържаха в ръководството по-малко от месец, след като на 23 април дойдоха вместо Весела Цветанова, Ивайло Енчев и Филип Лазаров. Те самите пък прекараха на постовете само три седмици от вписването си на 31 март.

Спортният министър Енчо Керязов СНИМКА: Министерство на младежта и спорта
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