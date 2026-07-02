86-ата минута – кошмарът на Африка

Три от отборите от Черния континент допуснаха гол по едно и също време и отпаднаха

86-ата мин е най-кошмарната за африканските тимове в 1/16-финалите на мондиала.

Три от отборите от Черния континент допуснаха попадение в тази минута и бяха изхвърлени от турнира. Нещо, което едва ли някога в историята, на което и да е е първенство, се е случвало.

Първо Ерлинг Холанд прати в нокдаун Кот д'Ивоар 4 мин преди края на редовното време във вторник вечерта, за да оформи крайното 2:1 за Норвегия над африканците.

Обратът за Белгия започна от 86-ата срещу Сенегал.

Тенденцията отбор от Черния континент да допуска попадение в 86-ата мин се запази и на следващия ден. Хари Кейн с второто си попадение във вратата на ДР Конго донесе победата на Англия, пак с 2:1. А голът на звездата на родината на футбола отново бе в 86-а мин. И по този начин мечтите на ДР Конго приключиха.

И в Сенегал завинаги ще проклинат тази 86-ата мин, както останалите два африкански тима. Сънародниците на Санио Мане водеха 2:0 над Белгия, но в крайна сметка отпаднаха след продължения. Паметният обрат за европейците започна от 86-ата мин, когато неостаряващият Ромелу Лукаку направи 2:1. Веднага след това белгийците изравниха и срещата влезе в продължения. А крайното 3:2 бе оформено от Юри Тилеманс, който вкара от дузпа в 124-ата минута и 44-ата секунда. Така капитанът на Белгия се превърна в играча, отбелязал най-късен гол в историята на мондиалите. Досега рекордьор бе италианецът Алесандро дел Пиеро, който вкара в 121-ата минута в полуфинала на световното преди 20 г. на Германия за крайното 2:0.

Ерлинг наказва Кот д'Ивоар в 86-ата мин за 2:1 за Норвегия.

Иначе до момента само един африкански тим успя да стигне до 1/8-финалите. Това е Мароко. Освен споменатите 3 отпаднали същата участ, отново в края на срещата, имаше и РЮА, която падна с гол в продължението на редовното време 1:0 от Канада.