Димитър Кузманов отстрани 4-и съперник в Брашов

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Димитър Кузманов достигна до четвъртфиналите на турнира по тенис на клей от сериите "Чалънджър 75" в Брашов (Румъния) с награден фонд 97 640 евро.

32-годишният българин, който премина успешно през квалификациите, елиминира шестия поставен в схемата Лука Павлович (Франция) с 4:6, 6:2, 7:6(5) за два часа и 34 минути на корта и записа четвърти пореден успех в надпреварата.

Кузманов загуби първия сет, след като допусна пробив още в третия гейм. Българинът поведе с 3:0 във втората част, а след още един пробив в края и 6:2 изравни резултата. Той навакса на два пъти пробив пасив в третия сет, който беше решен с тайбрек. В него Кузманов изостана с 1:3 точки, направи обрат за 6:5 и от първия си мачбол затвори двубоя.

Така той заработи 16 точки за световната ранглиста на АТП, в която заема 427-ото място, както и 2825 евро от наградния фонд на надпреварата.

В следващия кръг пловдивчанинът ще се изправи утре срещу победителя от мача между втория поставен Жомбор Пирош (Унгария) и участващия с "уайлд кард" Стефан Палоши (Румъния).