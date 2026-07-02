Двама милиардери плащат заплатата на Почетино

Балогун стана едва четвъртият с гол и червен картон в един мач

САЩ определено са един от най-силните отбори на първенството, което си пролича и при победата над Босна с 2:0. Американците дори не бяха затруднени, въпреки че играха над половин час с човек по-малко.

И всичко това се дължи главно на аржентинеца Маурицио Почетино, който направи от отбора сериозен претендент дори за титла.

Заплатата му е 6,5 милиона долара на година плюс 2,5 милиона долара бонус за подписване, което не би трябвало да е по силите на американската федерация, което не може да се сравнява с другите спортове.

Оказва се обаче, че двама милиардери - Кенет Грифин, собственик на “Цитадела” и “Грифин Каталист”, и Скот Голдуин, съосновател на “Диаметър”, даряват парите за заплатата на наставника.

“Идеята дойде от това да оправим нещо, което е счупено”, обяснява Грифин, чиято фирма има оборот от 30 милиарда долара. Това се случва през лятото на 2024 г. Той събира приятели и първият към който се обръщат, е Юрген Клоп. Германецът ги отрязва. И тогава се появява шансът с Почетино.

Грифин е луд по европейския футбол. Той е построил над 100 игрища в Чикаго и Маями. И сега мечтата му е да повтори “Чудото на леда” от игрите в Лейк Плесид, където американците станаха шампиони след победа над СССР. И до момента успява.

А Фоларин Балогун стана едва четвъртият в историята с гол и червен картон в един мач след Гаринча (1962 г., 1/2-финал), Роналдиньо (2002 г., 1/4-финал) и Зинедин Зидан (2006 г., финал).

За босненците остана утехата, че Един Джеко стана първият полеви играч, който играе в елиминациите на световно след 40-годишна възраст. Той е на 40 години и 106 дни.

