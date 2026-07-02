Англия наплашена от статистиката на Мексико на “Ацтека”

Тухел притеснен от надморската височина на стадиона, където ще се играе 1/8-финалът

Вечният фаворит Англия изобщо не може да убеди никого, че ще направи запомнящо се световно, ами сега и трябва да се изправи срещу стряскащата статистика на Мексико - съперника на родината на футбола в 1/8-финалите.

Срещата ще се играе на “Ацтека” в столицата на латиноамериканската държава.

От 1966 г. мексиканците изиграт 89 двубоя на митичния стадион. В тях единият от домакините на тазгодишното световно записва 70 победи, 17 равенства и само две загуби. Пораженията са в официални мачове - в квалификации за мондиали. Едното е от Коста Рика през 2001 г. Другото преди 13 г. - от Хондурас.

Освен това селекционерът на Англия Томас Тухел се изплаши и от надморската височина, на която се намира стадионът в Мексико Сити - малко над 2200 метра.

“Не можем физически да се адаптираме към нея за четири дни. Просто е невъзможно, а може би ще се появят и още препятствия”, каза германският предводител на англичаните.

Иначе за родината на футбола все пак има една позитивна новина след елиминирането на ДР Конго с 2:1. За едва трети път в историята си Англия успява да обърне съперник в двубой от елиминации. Първият такъв е преди 60 г. на домашното световно през 1966 г., когато британците печелят първата си и засега единствена титла от мондиал след 4:2 след продължения срещу Германия. На първенството през 1990 г. обръщат Камерун в 1/4-финалите за 3:2 след продължения.

В същото време в Англия вече върви петиция понеделник да бъде неработен ден на Острова. Причината - всеки да може да гледа спокойно 1/8-финала с Мексико. Срещата е планирала за 1 часа след полунощ в понеделник.

Искането на англичаните е напълно резонно, тъй като кралят на Великобритания - Чарлз, обяви почивен ден в Шотландия заради първия мач на страната на световното първенство през миналия месец.

Селекционерът на ДР Конго Себастиен Десабър пък научи, че баща му е починал, по време на пресконференцията си след поражението от Англия.

