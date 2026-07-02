Рекорд - 11 обръщалки до момента на световното

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За първи път в историята на световно се правят 11 обръщания на резултата. Това е абсолютен рекорд за световните, като до момента не е имало и 10. Англия - ДР Конго и Белгия - Сенегал допринесоха за невероятната статистика.

Голът на Юри Тилеманс от дузпа, който донесе успеха на Белгия след невероятния обрат, е най-късният, вкаран на световно. Топката влезе в мрежата на бившия вратар на “Локо” (Пд) Мори Диау в 124-ата минута и 44-ата секунда от двубоя.

Белгийците губеха с 0:2 до 86-ата минута, след което успяха да изравнят резултата и след това да триумфират в продълженията.

Следва обаче двубой със съдомакина на световното САЩ. И ако Белия играе като срещу Сенегал, едва ли европейците едва ли ще имат някакви сериозни шансове.

