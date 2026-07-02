"Сити" направи национал на Англия най-скъпия британец в историята

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"Манчестър Сити" взе най-желания английски халф. "Гражданите" официално подписаха с Елиът Андерсън.

Полузащитникът идва от "Нотингам Форест" срещу 116 млн. британски лири - рекорд за клуба.

По този начин младият халф става най-скъпият английски играч в историята.

Трансферът на 23-годишния играч задминава 115-те милиона лири, които "Реал" плати за Джуд Белингам, когато го привлече от "Борусия" (Дортмунд) през лятото на 2023 г.

Андерсън получи разрешение от националния отбор на Англия да премине медицинските си прегледи за "Манчестър Сити" в неделя, между мачовете от световното първенство. Той е титуляр във всичките четири мача за „Трите лъва" досега.

На 1/8-финалите на мондиала Англия ще играе с Мексико.