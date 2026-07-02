За историята - безработен игра за Англия на световното

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Джон Стоунс влезе завинаги в историята на английския национален отбор на футбол.

Бранителят е първият играч на родината на футбола, който носи влиза в игра, докато няма отбор.

На 1 юли договорът му с "Манчестър Сити" приключи. А на 2-, тоест вече като свободен агент, Стоунс се появи в игра при победата 2:1 над ДР Конго. Иначе Стоунс, на 32 г., прекара общо 10 сезона в клуба от Манчестър и спечели всичко.

Стоунс бе титуляр в първия мач от груповата фаза срещу Хърватия, но после седна на пейката.

Миналия сезон той започна само пет мача във Висшата лига заради контузия и спад във формата.

На 1/8-финал на мондиала неговата Англия ще играе с един от съдомакините на световното - Мексико. Срещата е в понеделник в 03,00 часа.