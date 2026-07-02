Тервел Замфиров към МОК: Не угасвайте вярата на децата, че може да стъпят на олимпийския подиум

Спортисти, сред които и бронзовият не медалист в алпийски сноуборд от олимпиадата в Милано/Кортина Тервел Замфиров, обединяват сили в защита на паралелния гигантски слалом (ПГС) преди ключовото решение на МОК за Зимните олимпийски игри през 2030 г.

Остават точно 5 дни до ключовото заседание на Изпълнителния съвет на Международния олимпийски комитет (МОК) на 7 юли, на което се очаква да бъде обсъдена спортната програма за Зимните олимпийски игри през 2030 г. На този фон спортисти от целия свят, сред които и бронзовият не медалист в алпийски сноуборд от олимпадата в Милано/Кортина Тервел Замфиров, се обединиха с призив паралелният гигантски слалом да запази мястото си на олимпийската сцена.

Тази дисциплината е част от олимпийския сноуборд още от самото въвеждане на спорта в игрите и масово се счита за основата на състезателното сноуборд каране.

ПГС е една от най-бързо развиващите се зимни дисциплини на нововъзникващите пазари, като участието в нея вече обхваща повече от 20 страни, а силният импулс се засилва в Азия и други развиващи се региони за зимни спортове. В олимпийския цикъл за 2026 г. медалите бяха разпределени между пет нации: Южна Корея, Австрия, България, Италия и Чехия - баланс на силите и конкуренция, с каквито малко събития на Зимните олимпийски игри могат да се преборят. Премахването на PGS от програмата би прекъснало най-силната връзка на спорта с нови и растящи глобални аудитории точно в момента, в който тази връзка се задълбочава.

Айрис Пфлум, сноубордистка от САЩ:

„ПГС е пулсът на нашия спорт. Всеки сноубордист, на всяко ниво, намира състезателните си основи в тази дисциплина. Това е мястото, където техниката, смелостта и състезателният инстинкт се срещат за първи път. Искам да погледна членовете на Изпълнителния съвет на МОК в очите и да ги попитам: ако премахнете тази дисциплина, какво казвате на всеки млад сноубордист в Азия, в Източна Европа, във всяка страна, където този спорт се развива? Вие не просто съкращавате едно събитие; вие отрязвате бъдещето на целия спорт."

Дисциплина, присъстваща на Зимните олимпийски игри от самия дебют на сноуборда в програмата, ПСЖ сега е изправен пред определящ момент. Широко приет като основата на състезателния сноуборд, той е най-чистият израз на този спорт. Двама атлети се състезават рамо до рамо на идентични паралелни трасета, разделени от стотни от секундата, в директен формат на елиминации „глава до глава", който възнаграждава прецизността и постоянството преди всичко останало.

Алекс Пайер от Австрия:

„След седем дни Изпълнителният съвет на МОК има шанса да защити нещо наистина специално. ПГС е едно от малкото събития на Зимните олимпийски игри, където всичко е напълно еднакво – еднакво трасе, еднакви условия, еднакъв старт, еднакъв шанс. Подобна справедливост е рядкост в спорта на най-високо ниво, затова тя има значение. Има значение за спортистите, които са посветили живота си на тази дисциплина, и има значение за всеки млад карач, който поглежда към олимпийската програма и вижда реалистичен път към върха. Настоятелно призовавам съвета да се бори за това."

Извън спортните си достойнства, ПГС се отличава като едно от най-рентабилните и глобално адаптивни събития в Зимната олимпийска програма. Дисциплината разчита на съществуваща обществена инфраструктура, значително намалява нуждата от производство на изкуствен сняг и може да се провежда на малки или средни писти без необходимост от сериозни алпийски инвестиции. Дисциплината дори е организирана на закрито, като преди това в Нидерландия са се провеждали кръгове от Световната купа, което доказва потенциала ѝ да доближи елитния зимен спорт до напълно нови световни аудитории.

Тервел Замфиров от България (бронзов олимпийски медалист именно в тази дисциплина):

„Моля Изпълнителния съвет на МОК да разбере какво означава ПГС на масово (на ранна възраст) ниво. За по-малките нации това не е просто едно събитие сред многото. То е всичко. Това е причината да имаме програма за сноуборд, причината младите спортисти в нашата страна да вярват, че един ден могат да стъпят на олимпийския подиум. Отнемете ПГС и вие не просто свивате олимпийската програма, вие напълно угасвате тази вяра. МОК винаги е казвал, че игрите трябва да бъдат за всички. ПГС е доказателство, че те могат да бъдат."

Тези апели идват, след като стана ясно, че дисциплината може да отпадне от програмата за игрите през 2030 г. във Франция.