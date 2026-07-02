Шефовете на германския футбол подканиха Нагелсман да подаде оставка, чакат до неделя

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След среща на върха на Германския футболен съюз (ГФС) днес националният селекционер Юлиан Нагелсман е на крачка от уволнение.

Според информация на вестник „Билд" пристигналият с полет от Мюнхен треньор е напуснал тричасовата среща с президента Бернд Нойендорф, изпълнителния директор Андреас Ретиn, спортния директор Руди Фьолер и президента на Бундеслигата Ханс-Йоахим Вацке във Франкфурт на Майн малко преди 13,30 ч., шофирайки черна лимузина.

Твърди се, че първоначално Нагелсман е изложил своята гледна точка за фиаското на световното първенство в 1/16-финалите срещу Парагвай. Спортно-техническите грешни преценки са били обект на обсъждане, както и атмосферата във вече остро критикувания лагер на отбора по време на мондиала в Уинстън-Салем.

След това според „Билд" на Нагелсман е било препоръчано да подаде оставка доброволно, като селекционерът е получил време за размисъл. Очаква се окончателното решение да бъде взето най-късно до края на седмицата.

За явен фаворит за наследник на Нагелсман се смята Юрген Клоп, който в момента е анализатор за световното първенство по MagentaTV, а основната му длъжност е ръководител на футболните операции в концерна „Ред Бул".

Според информации в медиите той е в готовност да поеме поста.