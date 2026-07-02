ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бивш министър: Само две са фирмите за мантинели, з...

Времето София 26° / 26°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23156110 www.24chasa.bg

8 български съдии свирят на големите волейболни първенства това лято

356
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Снимка: БФВ

Осем наши съдии ще представят България на големите волейболни форуми през лятото. Петима рефери ще свирят мачове на европейски първенства.

Борислав Йорданов е един от съдиите на турнира за състезателки под 18 години в Литва и Латвия, в който нашият отбор вече записа победа и загуба

Божидара Миткова ще свири двубои на европейското за жени под 22 години в Нидерландия (7-12 юли).

Любомир Петров е получил наряд от CEV за европейското за момчета под 18 години в Италия (7-19 юли). Ваня Първанова е нашият съдийски представител на европейското за жени, което е в Турция, Чехия, Азербайджан и Швеция. Със сигурност тя ще бъде и на финалната четворка на турска земя.

Атанас Върбанов пък е нашият съдия на европейското за мъже, на което ние сме един от домакините заедно с Италия, Румъния и Финландия.

На световното първенство за момчета под 17 години в Чили ще ни представя Любомир Сираков. В същото време Николай Николов и Милена Лазарова вече са на започналите световни ученически игри в Китай.

Снимка: БФВ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Волейбол

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Джензито Вики дава газ. Шест часа. За Бургас (Видео)