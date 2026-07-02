8 български съдии свирят на големите волейболни първенства това лято

Осем наши съдии ще представят България на големите волейболни форуми през лятото. Петима рефери ще свирят мачове на европейски първенства.
Борислав Йорданов е един от съдиите на турнира за състезателки под 18 години в Литва и Латвия, в който нашият отбор вече записа победа и загуба
Божидара Миткова ще свири двубои на европейското за жени под 22 години в Нидерландия (7-12 юли).
Любомир Петров е получил наряд от CEV за европейското за момчета под 18 години в Италия (7-19 юли). Ваня Първанова е нашият съдийски представител на европейското за жени, което е в Турция, Чехия, Азербайджан и Швеция. Със сигурност тя ще бъде и на финалната четворка на турска земя.
Атанас Върбанов пък е нашият съдия на европейското за мъже, на което ние сме един от домакините заедно с Италия, Румъния и Финландия.
На световното първенство за момчета под 17 години в Чили ще ни представя Любомир Сираков. В същото време Николай Николов и Милена Лазарова вече са на започналите световни ученически игри в Китай.