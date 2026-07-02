8% от играчите в плейофите на първенството са от бивша Югославия - 0,2% от населението на света

8% от играчите в 1/16-финалите на световното първенство са от бивша Югославия, отбелязва Марко Юкич, старши анализатор в Bismarck Analysis, консултантска фирма, специализирана в политически и стратегически изследвания. В същото време техният дял от населението на света е само 0,2%.

Два от шестте отбора на държави от бивша Югославия се класираха за мондиала – Хърватия и Босна. И двата играят в плейофите, като 52 играчи от тях са в 1/16-финалите. 12 играчи с югославски корени играят за други национални отбори. 64 играчи от общо 832 – това са 7,6%. Анджело Щилер е последният. Юкич припомня, че германският национал има хърватски корени.

Хърватия и Босна са две малки страни по стандартите на световното първенство: 3,8 и 3,1 милиона души. Всяка от тях е с по-малко население от много европейски метрополии, но и двете са достигнали до елиминационния кръг на мондиала.

В Канада, Мексико и САЩ участват много играчи с африкански, латиноамерикански или иберийски корени. Но това не е аномалия. Латинска Америка представлява около 8% от световното население, Африка - 17-19%. Бивша Югославия представлява само около 0,2%. Следователно, близо 8-те процента футболисти в елиминационния кръг оттам изглеждат впечатляващи.

Важно: не говорим само за играчи, родени в бивша Югославия. Те често са деца или внуци на имигранти - като Анджело Стилър с хърватски корени, Гранит Джака с косовско-албански корени или Ардон Яшари с албански корени от Северна Македония.

Джака е роден в Швейцария, но историята му започва в Косово. Баща му е бил политически затворник в Югославия. След освобождаването му семейството се премества в Базел.

Кристиан Пулишич е американец, но има хърватски корени чрез дядо си. Благодарение на хърватския си паспорт, той успява да се премести в Европа рано и да се присъедини към системата на "Борусия" (Дортмунд). Той дори е получил помощ от Нико Ковач, бившия треньор на хърватския национален отбор.

Александър Павлович е представял бивша Югославия в Германия. Баща му е сърбин, майка му е германка, а той е роден в Мюнхен и е израснал в системата на "Байерн". Сърбия го е викала, но Павлович е избрал Германия, обяснявайки го философски: две сърца бият в гърдите ти, но домът е там, където израстваш.