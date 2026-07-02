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https://www.24chasa.bg/sport/article/23157012 www.24chasa.bg

Уникална изложба на спортна фотография в столичното ларго

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Министър Керязов откри изложбата на уникални спортни моменти. Вляво от него са доайените Бончук Андонов и Петър Спасов. Снимка: Йордан Симеонов

Изложба с уникални спортни снимки бе открита в Лагрото на София, където е клубът на фоторепортера. В нея са включени произведения на майстори като Петър Спасов, Янко Гъров, Бончук Андонов, Жечо Планински, Любомир Аргиров, Антон Узунов, Роми Цанкова и Десислава Комарова, както и на покойните Иван Йочев, Йордан Скрински и Димитър Михайлов.

Лично министърът на спорта Енчо Керязов присъства на откриването, като отбеляза, че спортната фотография е точно пресечната точка между спорта и изкуството.

Изожбата може да бъде видяна до 22 юли в клуба на фоторепортера.

Министър Керязов откри изложбата на уникални спортни моменти. Вляво от него са доайените Бончук Андонов и Петър Спасов.
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