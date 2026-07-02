Почина председателят на Съюза по аеробика Димитрина Къндвва

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Погребението ще бъде на 5 юли в Траурен дом Асеновград

Председателят на Съюза по аеробика в България Димитрина Къндева е починала. “До последния си ден тв остана вярна на своята мисия - да развива аеробиката с всеотдайност, професионализъм и неизчерпаема любов”, написаха от Съюза.

Погребението ще бъде на 5 юли в Траурен дом Асеновград.

Вижте целия пост на Съюза по аеробика:

С дълбока тъга, сълзи на очи и огромно преклонение се сбогуваме с Димитрина Къндева – председател на Съюза по аеробика, човек, който посвети живота си на спортната аеробика!!!

До последния си ден тя остана вярна на своята мисия – да развива аеробиката с всеотдайност, професионализъм и неизчерпаема любов. За нея аеробиката не беше просто спорт, не беше просто работа – тя беше призвание, кауза и начин на живот.

Димитрина Къндева оставя след себе си не само значими успехи и принос към развитието на българската аеробика, но и безценен пример за честност, отдаденост и сила на духа. Благодарение на нейната неуморна работа, подкрепа и визия хиляди деца, треньори и състезатели намериха своя път, вдъхновение и увереност.

Думите не стигат, а загубата е огромна за цялата спортна общноственост.

Изказваме най-искрените си съболезнования към Иван и Еми, нейното семейство, близки и приятели.

Димитрина Къндева завинаги ще остане част от историята и сърцето на българската аеробика!

В последните си дни Димето заръча на своите близки на нейното изпращане да няма черно облекло и остави едно послание, което я описва такава, каквато беше:

„Животът е толкова великолепен, че трябва да бъде празнуван всеки ден, въпреки всичките си особености."

Погребението ще се състои на 05.07, неделя от 11:30 ч., Траурен дом Асеновград (ул. Миньор 54 - до новите гробища на Асеновград)

Поклон пред светлата ѝ памет!🙏🏻🕊️🖤