Почина председателят на Съюза по аеробика Димитрина Къндвва

Погребението ще бъде на 5 юли в Траурен дом Асеновград
Председателят на Съюза по аеробика в България Димитрина Къндева е починала. “До последния си ден тв остана вярна на своята мисия - да развива аеробиката с всеотдайност, професионализъм и неизчерпаема любов”, написаха от Съюза.
Погребението ще бъде на 5 юли в Траурен дом Асеновград.
Вижте целия пост на Съюза по аеробика:
С дълбока тъга, сълзи на очи и огромно преклонение се сбогуваме с Димитрина Къндева – председател на Съюза по аеробика, човек, който посвети живота си на спортната аеробика!!!
До последния си ден тя остана вярна на своята мисия – да развива аеробиката с всеотдайност, професионализъм и неизчерпаема любов. За нея аеробиката не беше просто спорт, не беше просто работа – тя беше призвание, кауза и начин на живот.
Димитрина Къндева оставя след себе си не само значими успехи и принос към развитието на българската аеробика, но и безценен пример за честност, отдаденост и сила на духа. Благодарение на нейната неуморна работа, подкрепа и визия хиляди деца, треньори и състезатели намериха своя път, вдъхновение и увереност.
Думите не стигат, а загубата е огромна за цялата спортна общноственост.
Изказваме най-искрените си съболезнования към Иван и Еми, нейното семейство, близки и приятели.
Димитрина Къндева завинаги ще остане част от историята и сърцето на българската аеробика!
В последните си дни Димето заръча на своите близки на нейното изпращане да няма черно облекло и остави едно послание, което я описва такава, каквато беше:
„Животът е толкова великолепен, че трябва да бъде празнуван всеки ден, въпреки всичките си особености."
Погребението ще се състои на 05.07, неделя от 11:30 ч., Траурен дом Асеновград (ул. Миньор 54 - до новите гробища на Асеновград)
Поклон пред светлата ѝ памет!🙏🏻🕊️🖤