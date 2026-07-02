Григор Димитров води 2:1 на №18 в света, затварят покрива, нашият е бесен

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Григор Димитров прави много голям мач на "Уимбълдън".

Във втория кръг най-добрият български тенисист води 7:6 (7:5), 4:6, 7:5 на 18-ия в света Якуб Меншик (Чех). В този момент обаче организаторите решиха да затворят покрива на корта. Това вбеси Димитров заради ужасните спомени от миналата година. Тогава на четвъртфинала той поведе с два сета на водача в ранглистата Яник Синер (Ит) и покривът бе затворен. В продължението на мача на закрито нашата звезда получи тежка контузия - скъсан гръден мускул.

Сега Димитров се опита да обясни на френската съдийка на стола Орели Турт, че слънцето още грее и всъщност се случва deja vu и решението не е честно и за двамата, защото трябва да продължат при различни условия.

Още при подновяването на играта Григор допусна пробив.