Григор го направи! Забрави за кошмара отпреди година и удари №18 в света на "Уимбълдън"

Григор Димитров изхвърли на боклука спомена за кошмара отпреди година и направи голям мач на "Уимбълдън".

Бившият полуфиналист прекъсна серията си от 7 поредни загуби срещу съперници от топ 20 в ранглистата и наказа 7:6 (7:5), 4:6, 7:5, 6:3 Якуб Меншик (Чех), който е 18-и в света.

Ситуацията обаче рязко напомни за случилото се в предишното издание на този турнир от "Големият шлем". При 2:1 сета за Димитров организаторите решиха да затворят покрива. Точно това стана и в четвъртфинала с №1 в света Яник Синер (Ит) миналия сезон, когато Григор водеше с два сета. При подновяването на закрито най-добрият български тенисист в историята скъса гръден мускул. Останалото е известно - операция, мъчително възстановяване и търсене на старата форма. Е, бившият №3 в света показа, че още го може.

Съперник на Димитров в третия кръг ще бъде друг любимец на публиката - бившият финалист Матео Беретини (Ит), който също търси старата си форма след серия контузии.