Григор Димитров: Исках само да се боря, сигурен съм, че приятелката ми е гледала

Григор Димитров призна, че не е имал специални очаквания от мача си във втория кръг на "Уимбълдън".

Въпреки решението на организаторите за затворят покрива след третия сет бившият полуфиналист натупа 7:6 (7:5), 4:6, 7:5, 6:3 18-ия в света Якуб Меншик (Ит) и ще играе с Матео Беретини (Ит).

"Излязох на корта да се боря и не мислех за победата или загубата. Дори се опитвах да не мисля как ще реагира тялото ми. Искам да благодаря на моя екип, на семейството ми, на моята приятелка. Тя не е тук, но съм сигурен, че гледа. Най-важното е, че през цялото време имах подкрепа", сподели Димитров.