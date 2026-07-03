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Григор Димитров: Исках само да се боря, сигурен съм, че приятелката ми е гледала

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Григор Димитров ще играе с бившия финалист Матео Беретини (Ит) в третия кръг на "Уимбълдън". Снимка: Ройтерс

Григор Димитров призна, че не е имал специални очаквания от мача си във втория кръг на "Уимбълдън". 

Въпреки решението на организаторите за затворят покрива след третия сет бившият полуфиналист натупа 7:6 (7:5), 4:6, 7:5, 6:3 18-ия в света Якуб Меншик (Ит) и ще играе с Матео Беретини (Ит).

"Излязох на корта да се боря и не мислех за победата или загубата. Дори се опитвах да не мисля как ще реагира тялото ми. Искам да благодаря на моя екип, на семейството ми, на моята приятелка. Тя не е тук, но съм сигурен, че гледа. Най-важното е, че през цялото време имах подкрепа", сподели Димитров. 

Григор Димитров ще играе с бившия финалист Матео Беретини (Ит) в третия кръг на "Уимбълдън". Снимка: Ройтерс

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