Кристиано Роналдо тръгва срещу Хърватия за единственото, което му липсва - световната титла, засега 0:0

Пътят на Португалия към първата световна титла, за която всички фенове на Кристиано Роналдо мечтаят, е коварен и започва на стадион „БМО Фийлд" в Торонто със сблъсък от осминафиналите срещу хърватския отбор, който е стигал до полуфинал в последните две издания.

Въпреки тоталния натиск през първото полувреме португалците не успяха да поведат. Роналдо има едно полуположение, но в плонж с глава не успя да стигне до топката.

Твърди се, че преди мача петкратният носител на "Златната топка" е намекнал, че след това световно ще прекрати кариерата си в националния отбор на Португалия.

Португалия, макар че остана непобедена (1 победа, 2 равенства), не успял да победи ДР Конго и Колумбия и остана на второ място. Но отборът поне има шанс да остане непобеден в четири мача на едно световно първенство само за трети път в историята си, а тъй като в другите два случая стигнаха до полуфиналите (1966 и 2006 г.), поличбите са с тях, ако успеят да преминат през първия елиминационен кръг за трети пореден голям турнир.

Момчетата на Роберто Мартинес освен това са загубили само два пъти в общо 23 мача от края на Евро 2024 (15 победи, 6 равенства).

Хърватия се възстанови от загубата с 4:2 срещу Англия в първия кръг от груповата фаза, като отговори с победи над Панама (1:0) и Гана (2:1), за да си осигури за четвърти път място в елиминациите на световно първенство.

Съставът им може да остарява, но под ръководството на Златко Далич, той притежава основна група, която завърши трета през 2022 г. и беше финалист през 2018 г., така че със сигурност знаят как да се справят в подобен турнир. Хърватия има шанс да спечели три поредни мача от големи турнири за първи път от Световното първенство през 2018 г.

Но за да го направи, ще трябва да спре серия от три мача без победа на финалите срещу европейски нации (едно равенство), като и двете загуби са с един и същ резултат 4:2.

Португалия никога не е губила официален мач срещу Хърватия (победа, равенство) и е била победена само в един от общо десетте двубоя (победа, загуба).

Снимка: РОЙТЕРС

Ето съставите.

Португалия: Диогу Кошта, Канселу, Диаш, Вейга, Мендеш, Витиня, Невеш, Бруно Фернандеш, Нету, Леао, Роналду.

Хорватия: Ливакович, Станишич, Шутало, Понграчич, Перишич, Модрич, Ковачич, Сучич, Батурина, Влашич, Будимир.