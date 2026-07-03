На Германия ще струва 7 млн. евро да се отърве от Нагелсман, повлича и Фьолер

Кога точно ще се отърве Германия от нефелния селекционер Юлиан Нагелсман, все още не е ясно, но пък едно е сигурно - това ще стане срещу тлъсто обезщетение. Авторитетното издание “Кикер” разкри, че преждевременно прекратяване на договора до лятото на 2028-а ще донесе на 38-годишния треньор 7 млн. евро.

Към тях като загуба, причинена от Нагелсман, може да бъдат добавени и 4-те милиона евро, които всеки отбор, достигнал 1/8-финалите на световното, прибира. Тази фаза се оказа непосилна за бундестима, който в предходната отстъпи след дузпи срещу Парагвай.

Отново според “Кикер” има вероятност Нагелсман да повлече след себе си и спортния директор Руди Фьолер. Легендата защити селекционера след загубата от Еквадор в последния мач от групата, а след падението в първия кръг на елиминациите не чак толкова убедително вече обяви, че може би Нагелсман продължава да е правилният човек.

Освен това в Германия се надяваха чрез авторитета си Фьолер някак си да набие в главата на треньора, че Йосуа Кимих трябва да си играе като халф, а не е десен бек. А също така кога е нужно Дениз Ундав да бъде пускан като титуляр и обратното. Не стана.