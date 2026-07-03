Швейцария гони срещу Алжир първа победа в елиминациите от 7 мача и 88 години (съставите)

За швейцарски отбор, който не е преминавал от елиминационен мач на Световното първенство от 88 години, този сблъсък с алжирския отбор, който се бори срещу европейския си опонент, изглежда е идеална задача.

Наградата на Швейцария за спечелването на Група Б (П2, Р1) е сблъсък в 1/16-финала във Ванкувър срещу отбора, завършил на трето място в своята трупа.

Швейцарците неистова желаят да продължат напред в този турнир, след като бяха елиминирани във всеки от последните си седем мача от елиминационния мач на световното. Те за последно преминаха от елиминационен мач в това състезание през 1938 г., но формата им в груповата фаза би трябвало да им даде известна надежда, че могат да прогонят тези демони тук, след като победиха Босна и Канада в последните си два мача. Това им даде шанс да спечелят три поредни мача от световното първенство за първи път.

Загубвайки само веднъж от началото на 2025 г. (П10, Р6), изглежда има всички шансове Швейцария да напише история тук.

Пътят на Алжир към елиминационната фаза можеше да бъде много по-различен, ако не бяха допуснали изравнителен гол в добавеното време при спорни обстоятелства в последния си мач от група J срещу Австрия (3-3). Въпреки някои предположения за уговорен резултат, ФИФА реши да не разследва резултата от мача, което проправи пътя на Алжир да се съсредоточи единствено върху второто си участие в елиминационната фаза.

Единственият им предишен елиминационен поход завърши на първото препятствие и малцина биха изключили възможността историята да се повтори, като се има предвид, че Алжир е без победа в последните си девет мача на Световното първенство срещу европейски съперник (4 равенства, 5 загуби).

Това е първата официална среща между тези отбори, но и двата предишни приятелски мача бяха спечелени от Швейцария, която също така спечели и двата си предишни мача от Световното първенство срещу африкански съперник.

Ето съставите.

Швейцария: Кобел, Закария, Элведи, Аканджи, Родригес, Фройлер, Джака, Ндой, Манзамби, Варгас, Эмболо.

Алжир: Зидан, Белгали, Манди, Бенсебаини, Аит-Нури, Зеруки, Бенталеб, Ауар, Маза, Шаиби, Марез.