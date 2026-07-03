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ФИФА: Голът на Хърватия срещу Португалия е правилно отменен

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СНИМКА: РОЙТЕРС

Голът на Хърватия в продължението на двубоя с Португалия е правилно отменен. Това обясни ФИФА.

Както е известно, при резултата 2:1 за иберийците, балканците вкараха топката в мрежата на съперника в 103-ата мин. Попадението обаче бе отменено заради засада.

От световната футболна централа обясниха, че засадата е засечена от специален сензор, вграден в топката.

„Според данните, предоставени от Connected Ball Technology, вградени в официалната топка на Световното първенство, беше доказано, че хърватският национал Игор Матанович е осъществил контакт с топката преди гола, което е позволило на съдията правилно да определи засада и да отмени гола. Сензорите, вградени в топката, са способни да засекат дори най-малкия контакт, предоставяйки на съдиите безпрецедентно количество данни за вземане на бързи и точни решения", се казва в изявлението.

На осминафиналите Португалия ще се изправи срещу Испания, която спечели срещу Австрия с 3:0. Мачът ще се проведе на 6 юли в Арлингтън, Тексас, от 22 часа.

СНИМКА: РОЙТЕРС

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