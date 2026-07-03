Роналдо: Победата е за Диого Жота

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Португалия посвети успеха над Хърватия на покойния Диого Жота. Точно година след трагичната смърт на национала на иберийците, родината му се класира за 1/8-финалите на мондиала след успех 2:1 над "ватрените".

След мача целият тим на Португалия се събра и позира с тениска с номера покойния си съотборник.

"Чувството е наистина прекрасно, защото това беше нашият поклон към него. Денят беше специален. Специален, защото победихме и продължаваме напред в турнира. Това искахме и му отдадохме почит по най-добрия възможен начин", каза лидерът на Португалия Кристиано Роналдо.

Следващият съперник е Испания. Иберийското дерби е в понеделник от 22 часа.

Знаем, че ни очаква истинска битка, но точно това искахме – да продължим напред. Гледаме мач за мач", добави Роналдо.