ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

На световното Роналдо ще играе за последно за Порт...

Времето София 26° / 26°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23159363 www.24chasa.bg

Божидар Саръбоюков и Александра Начева ще участват на турнира „Розаимпекс" в Пловдив

936
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google

За първи път след световното първенство по лека атлетика в зала в Торун, Божидар Саръбоюков и Александра Начева застават рамо до рамо, за да оглавят стартовите списъци на турнира "Розаимпекс" в Пловдив на 4 юли (събота).

Бронзовият медалист от шампионата на планетата ще участва в скока на дължина и ще даде шанс на любителите на леката атлетика да го гледат на българска земя. Осмата в света - Начева, също ще е в коронната си дисциплина - троен скок. В състезанието ще се включат още европейската шампионка на 100 метра за девойки Радина Величкова, както и националната рекордьорка на 60 метра за девойки Рая Димитрова. Никола Караманолов и Георги Петков оглавяват заявките в спринта на 100 метра при мъжете.

Турнирът е в събота, 4 юли, от 16:00 часа на стадион "Пловдив".

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание