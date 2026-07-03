Божидар Саръбоюков и Александра Начева ще участват на турнира „Розаимпекс" в Пловдив

За първи път след световното първенство по лека атлетика в зала в Торун, Божидар Саръбоюков и Александра Начева застават рамо до рамо, за да оглавят стартовите списъци на турнира "Розаимпекс" в Пловдив на 4 юли (събота).

Бронзовият медалист от шампионата на планетата ще участва в скока на дължина и ще даде шанс на любителите на леката атлетика да го гледат на българска земя. Осмата в света - Начева, също ще е в коронната си дисциплина - троен скок. В състезанието ще се включат още европейската шампионка на 100 метра за девойки Радина Величкова, както и националната рекордьорка на 60 метра за девойки Рая Димитрова. Никола Караманолов и Георги Петков оглавяват заявките в спринта на 100 метра при мъжете.

Турнирът е в събота, 4 юли, от 16:00 часа на стадион "Пловдив".