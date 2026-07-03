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https://www.24chasa.bg/sport/article/23159773 www.24chasa.bg

На световното Роналдо ще играе за последно за Португалия

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Катя Авейро Снимка: Ройтерс

Сестрата на Кристиано Роналдо - Катя Авейро, обяви пред Sport TV, че световно е вид бенефис за 41-годишния нападател, който ще играе на него за последно с националната фланелка на Португалия.

5-кратният носител на "Златната топка" и съотборниците му достигнаха до 1/8-финалите след победа с 2:1 над Хърватия и в тях ще срещна европейския шампион Испания в понеделник от 22 ч.

За Роналдо се смяташе, че миналото световно в Катар през 2022-а ще бъде последно за него, но той продължи.

Той има 232 мача и 146 гола за Португалия.

Катя Авейро Снимка: Ройтерс

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