На световното Роналдо ще играе за последно за Португалия

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Сестрата на Кристиано Роналдо - Катя Авейро, обяви пред Sport TV, че световно е вид бенефис за 41-годишния нападател, който ще играе на него за последно с националната фланелка на Португалия.

5-кратният носител на "Златната топка" и съотборниците му достигнаха до 1/8-финалите след победа с 2:1 над Хърватия и в тях ще срещна европейския шампион Испания в понеделник от 22 ч.

За Роналдо се смяташе, че миналото световно в Катар през 2022-а ще бъде последно за него, но той продължи.

Той има 232 мача и 146 гола за Португалия.