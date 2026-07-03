САЩ дерат играчите с безумни данъци

ФИФА печели милиарди долари от продажбата на медийни права, билети и спонсорски пакети, поддържайки статута си на организация с нестопанска цел в продължение на повече от 100 години.

Това традиционно позволява на федерацията да си осигури нулеви данъчни ставки и други предимства на местата за провеждане на световните първенства. На мондиала през 2026 г. в САЩ организацията защити висшето си ръководство, но остави най-големите звезди на турнира напълно уязвими пред службата за вътрешни приходи (IRS), която отказа да предостави данъчен имунитет на 1248 играчи от 48 национални отбора, както и на треньори, мениджъри и персонал.

Не само играчите, но и самите американски градове домакини са подложени на сериозен фискален натиск. Общините в Атланта, Маями и Ню Джърси са принудени да поемат многомилионните разходи за сигурност, логистика и инфраструктура. Местните бюджети и обикновените данъкоплатци на практика спонсорират турнира, тъй като ФИФА

е лишила градовете от правото да привличат свои собствени основни спонсори

и взема всички нетни приходи, оставяйки отделните щати само с дълг и оперативни разходи.

За да приложи тази фискална схема, ФИФА се отказа от традиционните местни организационни комитети, насочвайки всички финансови потоци през собствената си мрежа от американски дъщерни дружества, водени от FIFA (Americas), Inc. Като принуждават щатите да подписват обременяващи споразумения, футболните служители осигуриха безпрецедентни данъчни облекчения за своите юридически лица. Например FIFA Ticketing LLC събира милиарди приходи от билети директно, заобикаляйки касите на американските арени, което позволява тези трансакции да бъдат напълно необлагани с местни данъци върху продажбите. По подобен начин приходите на On Location, компанията, която контролира VIP ложите, и FIFA Heritage, компанията, която събира пари от продажби на стоки, са изолирани от данъчно облагане. Това създава циничен прецедент: частните компании на ФИФА оперират с милиарди в САЩ в пълен данъчен вакуум, докато градовете домакини стягат коланите.

Международната федерация взема всички приходи, оставяйки на градовете само разходите, създавайки огромни дупки в бюджетите им. Местните власти са принудени да запушват тези дупки за сметка на обикновените хора – като повишават данъците върху такситата, хотелите и търговията на дребно. Градовете

приеха тези неизгодни условия

заради ултиматумния изнудващ мандат на ФИФА по време на тръжния процес 2018-2022: на кметовете беше предложен изборът да приемат стандартен, обременяващ договор или да отпаднат от списъка с участници (както например направи Чикаго). Градските власти кротко се съгласиха с исканията на лобистите, вярвайки на мита за “масивно икономическо въздействие” от притока на туристи, което уж би покрило всички разходи.

Градовете обаче драстично сбъркаха. Докато ФИФА чрез своите американски дъщерни дружества взема 100% от нетните търговски приходи, държавните разходи за сигурност и инфраструктура скочиха рязко. Правно потвърждение за това дойде под формата на специални закони, които щатите набързо приеха, за да угодят на ФИФА. Например администрациите на Джорджия, Флорида и Мисури официално подписаха укази, с които напълно се освобождават продажбите на билети за мачовете от световното през 2026 г. от всички щатски и местни данъци. За да се запълнят тези празнини, градските власти са принудени да налагат фискален натиск върху обикновените граждани.

В Ню Джърси данъкът върху продажбите около стадиона беше спешно увеличен на 9,6%. “ФИФА не отделя нито долар за транспортни разходи, но прибира приходите от паркирането на стадион “МетЛайф”, продавайки паркоместа за 200 долара. В резултат на това NJ Transit трябва да превозва четири пъти повече пътници, което струва на щата 48 милиона долара. Жителите на Ню Джърси не би трябвало да плащат за това, докато ФИФА трупа милиарди печалби”, бесен е губернаторът Мики Шерил.

Докато ФИФА се радва на безпрецедентни данъчни облекчения, футболистите ще се сблъскат с прословутата си безкомпромисност и властност на службата за вътрешни приходи (въпросната IRS). Нейните инспектори официално класифицират чуждестранните участници в турнира като “чужденци без местожителство”, което задължава всеки спортист и треньор лично да подаде данъчна декларация по формуляр 1040-NR и да декларира доходите си.

На федерално ниво IRS автоматично удържа 30% данък върху всички доходи, получени в страната,

преди да бъдат изплатени паричните средства, и много зависи от данъчното местожителство на играча. Футболистите, представляващи държави, които имат международни договори със Съединените Щати, предотвратяващи двойното данъчно облагане, са малко по-щастливи. От 48-те национални отбора 18 имат тази привилегия - този тесен кръг включва предимно богати европейски футболни асоциации (Англия, Франция, Германия и Испания), както и другите две страни домакини на турнира (Канада и Мексико), плюс Австралия, Египет, Мароко, Южна Африка и няколко други държави.

Важно е да се отбележи, че при изчисляване на данъците за чуждестранни спортисти IRS разчита на данъчния статут на местожителство, а не на паспортното гражданство. Тъй като международните договори се прилагат за тези, които редовно плащат данъци в определена юрисдикция, данъчният статус на играча ще се определя от държавата на неговия футболен клуб.

Футболистите, играещи извън Европа, попадат в много по-суров капан и Кристиано Роналдо ще пострада най-много тук. Тъй като легендарният португалец печели астрономическата си заплата в “Ал Насър”, той е законово обвързан със саудитската данъчна система. Проблемът е, че тази страна, подобно на Бразилия и Аржентина, няма споразумение със САЩ.

И това е само началото на целия данъчен кошмар, който очаква играчите. Федералните санкции неизбежно се допълват от държавни такси, което означава, че крайното нетно плащане на играчите ще зависи изцяло от географското разпределение на мачовете. Много зависи от щата, в който отборите играят своите мачове. Докато Тексас (Далас и Хюстън) или Флорида (Маями) официално имат 0% държавен данък върху доходите, играта на други места ще окаже значително влияние върху доходите на футболистите.

Калифорния (Лос Анджелис, Сан Франциско) е явният лидер по отношение на финансовия натиск, като удържа рекордните 13,3% от всички турнирни бонуси и пропорционален дял от спонсорските пари.

На федерално ниво IRS автоматично ще удържа стандартните 30% от тези пари, преди да бъдат изплатени.

Другите страни домакини на световното Канада и Мексико са възприели подобна практика: ФИФА и нейните асоциации, за разлика от играчите, са освободени от данъци. Мексико удържа или фиксирани 25% от брутния доход, или до 35% от нетната печалба за самодеклариране. Играчите на канадска земя са законно признати за временно работещи нерезиденти, което прави доходите им обект на стандартното 15% удържане.