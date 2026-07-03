Вратарите мрънкат от топката. Това ли е новата “Джабулани”?

На световното няма място за грешки и в решителните мачове всичко има значение, включително топката.

Мнозина помнят легендарната “Джабулани”, която вратарите толкова мразеха на мондиала през 2010 г. Тази топка се клатушкаше и беше напълно непредсказуема - дори Икер Касияс и Джанлуиджи Буфон бяха бесни. Изглеждаше, че “Адидас”, който произвежда официалните топки от 1970 г., отдавна се е поучил от всички грешки и че подобно нещо никога няма да се повтори.

Но сега от терените на световното в Северна Америка все по-често се чуват оплаквания от топките. Те ускоряват в последния момент и вече са причинили няколко нашумели инцидента по време на мачове. Ще бъде ли Джабулани 2.0 на световното през 2026 г.?

Топката, използвана на турнира, е “Трионда” (Trionda) - три си е три, онда значи вълна. Боядисана е в червено, зелено и синьо в чест на трите страни домакини – Канада, Мексико и Съединените щати. Вътре има сензор, който отчита движението на топката 500 пъти в секунда и предава данните на VAR. Преди мачовете топката се зарежда като истински смартфон – издържа шест часа.

За първи път в историята се използват само четири панела (на последното световно топката имаше 8). Затова са използвани дълбоки шевове –

уж за по-стабилен полет,

но в действителност идеята не е напълно успешна. Оказва се, че топката се държи странно във въздуха. Бивши вратари вече бият тревога.

В първите 24 мача от световното отборите са отбелязали 75 гола, средно по 3,1 на мач. Това е най-високият среден резултат на този етап от световното първенство през 1958 г. Първият играч, който забелязва, че нещо не е наред, е бившият вратар на “Манчестър Сити” и английския национален отбор Джо Харт, който работи като експерт за BBC Sport. “Забелязах на този турнир, че вратарите докосват топката на нивото на раменете си, но не могат да я спрат. Нещо не е наред. Това е начинът, по който мозъкът на вратаря изчислява. Виждаш топката, подготвяш се, движиш се и се стремиш към нея. Но на този турнир те се подготвят и се стремят да го направят, но то просто не съвпада с това, което правят всеки ден на тренировки”, каза бившият вратар.

Харт вярва, че топката “лети към вратарите много по-бързо, отколкото си мислят, когато я посрещат”. Той дори дава конкретни примери: за англичанина е изненадващо, че Едуар Менди не е могъл да изчисли момента и да вдигне ръце навреме, когато Килиан Мбапе вкара гол срещу Сенегал.

Също така според Харт в мача Англия-Хърватия Джордан Пикфорд “скача за топката, но тя просто се озовава над него”.

Бившият вратар на “Сити” далеч не е единственият, изненадан от особеностите на топката на световното първенство. Колегата му и екснационал на Дания Каспер Шмайхел дори твърди, че “Трионда” е направена за голове и обяснява непредсказуемостта ѝ малко по-различно: “Тази топка има различна конструкция; изработена е само от четири панела. Няма шевове, всичко е залепено.Когато това се комбинира с метеорологичните условия и плътността на въздуха, има по-малко съпротивление, топката се върти по-малко, но лети малко по-бързо.”

Дори треньорите

усещат разликата между обикновените топки и “Трионда”. След един мач старши треньорът на австрийските национали Ралф Рангник също коментира: “Тази топка е бърза като снаряд.”

Изследователите са намерили научно обяснение. След като няколко вратари могат да видят проблема, той определено съществува и е там. Топката не променя посоката си, както през 2010 г., а ускорява в последния момент, хващайки вратаря неподготвен. Но как може да се обясни това?

Южнокорейски и японски учени подготвиха 18-страничен доклад още през пролетта, озаглавен “Криза на аеродинамичното съпротивление, зависима от ориентацията, и реакцията на полета на топката на световната купа по футбол FIFA Trionda”.

Изследователите взеха топка и я пуснаха в аеродинамичен тунел, за да измерят ефекта на аеродинамичните сили върху нея. Те направиха това от шест различни ъгъла и резултатите бяха аналогични.

Независимо от мястото на удара, ако топката достигнеше определена скорост, тя летеше по-бързо. Изследователи от Сеулския женски университет и Университета в Цукуба отдадоха това на ефект, наречен “криза на съпротивлението”. Той се получава, когато летящ обект достигне точка, където въздушният поток около него преминава от гладък към турбулентен. Когато потокът стане турбулентен,

той нарушава съпротивлението на движещия

се обект, позволявайки му да се движи по-бързо.

Оказа се, че “подредбата на шевовете” в дизайна на Trionda е това, което създава потенциал за криза на съпротивлението при ниски скорости. Изненадващо никой не го беше забелязал преди турнира.

Може ли топката да се нарече новата “Джабулани”? По-вероятно “не”, отколкото “да”. В края на краищата топката не е причинила сериозни проблеми.