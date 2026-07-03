Дават приспивателни на англичаните преди мача срещу Мексико на "Ацтека"

В националния отбор на Англия ще предприемат предпазни мерки, за да осигурят спокоен сън на играчите преди следващия им мач от Световното първенство.

На 1/8-финалите на турнира отборът на Томас Тухел ще се изправи срещу националния отбор на Мексико. Мачът ще се играе на стадион „Ацтека" в Мексико Сити в понеделник от 3 ч.

По-рано мексиканските фенове пречеха на футболистите от националния отбор на Еквадор да спят в нощта преди техния 1/16-финален мач, като пускаха фойерверки в близост до хотела им.

Затова от английския щаб искат да запазят в тайна мястото, където ще отседне отборът, но се опасяват, че тази информация все пак ще изтече в социалните мрежи. Поради тази причина на играчите и служителите на националния отбор, които не са си донесли собствени принадлежности за сън (като тапи за уши или маски за очи), ще бъдат предложени натурални сънотворни средства или генератори на бял шум.

The Athletic съобщава, че около хотела на английския национален отбор ще бъдат поставени и заграждения.