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Кристиано Роналдо снощи вкара гол и грабна приза за "Играч на мача" в измъчената победа на "мореплавателите" над Хърватия с 2:1.

Днес другата икона на това световно - Лео Меси, излиза за да отговори на най-големия си съперник от над 20 години насам.

Неостаряващият Меси и родината му се изправят срещу смелия отбор на Кабо Верде. "Ла Пулга" вече счупи купища рекорди в шампионата, но той преследва и друго постижение. Освен голмайсторския приз, в който към момента е равен със суперзвездата Мбапе - двамата са с по 6 попадения, днес той може да се превърне в първия играч достигнал 20 попадения на световни първенства.

Засега на Лео му трябва един гол, за да се окичи и с това постижение.

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